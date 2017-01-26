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Олег ДУЛУБ: «Очень хотелось сыграть на ноль»

Наставник «Карпат» рассказал о первом сборе команды

  • 26.01.2017 10:26
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Метки
ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора львовской команды.

Источник — ФК Карпаты

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