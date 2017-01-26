Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора львовской команды.
Источник — ФК Карпаты
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Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора львовской команды.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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