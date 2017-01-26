Владимир ЛЮТЫЙ: «Инвестор пообещал стабильность в выплате зарплат»

© Sport.ua. Владимир Лютый

Наставник ПФК «Сумы» Владимир Лютый рассказал о кадровой ситуации в команде.



— Стоит ли прямо сейчас под ваши задачи ожидать качественного усиления «Сум» уже этой зимой?

— Сейчас у нас на контрактах, по сути, восемь футболистов. В ближайшие дни я буду просматривать игроков из Сум и области. Есть на карандаше 8-10 игроков. Нам будут интересны футболисты, которые придут не зарабатывать, а прогрессировать, чтобы в будущем проявить себя и перейти в более сильную команду. Поэтому в первую очередь будем делать акцент на перспективных футболистах. Миллионных зарплат тут не будет. Они будут соответствовать другим клубам Первой лиги. Меня в первую очередь интересует любовь к футболу, профессиональные отношения, поэтому лишь бы кого-то мы в «Сумы» приглашать не будем. Инвестор со своей стороны пообещал стабильность в выплате зарплат, чтобы у меня как у главного тренера были рычаги управления командой.



Если все будет нормально, и мы достойно пройдем вторую часть чемпионата, летом сядем с инвесторами за стол переговоров и обсудим наши дальнейшие перспективы. Сначала надо начать с простого, стартовать, присмотреться друг к другу. При поддержке города и области, уверен, мы сможем многого добиться. Наша работа будет открытой и прозрачной, — сказал Лютый.

Напомним, инвесторы из Китая стали владельцами ПФК «Сумы».

Источник — MatchDay

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