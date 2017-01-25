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Сельта
2:2
Реал Мадрид
25.01.2017, FT

Сельта — Реал Мадрид — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании «Сельта» — «Реал Мадрид»

  • 26.01.2017 09:59
  • 914 просмотров
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worldfootball.net. «Сельта» - «Реал Мадрид»
© worldfootball.net. «Сельта» - «Реал Мадрид»

В ответном поединке 1/4 Кубка Испании «Сельта» — «Реал Мадрид» команды сыграли вничью. В полуфинал вышла команда из Виго:

Автор — Владимир Кунгуров, Sport.ua

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