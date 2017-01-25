В ответном поединке 1/4 Кубка Испании «Сельта» — «Реал Мадрид» команды сыграли вничью. В полуфинал вышла команда из Виго:
Автор — Владимир Кунгуров, Sport.ua
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В ответном поединке 1/4 Кубка Испании «Сельта» — «Реал Мадрид» команды сыграли вничью. В полуфинал вышла команда из Виго:
Автор — Владимир Кунгуров, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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