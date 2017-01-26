Олег ГЕРАСИМЮК: «Нет условий для тренировок, но меня все устраивает»

© fpl.ua, Олег Герасимюк

Полузащитник «Волыни» Олег Герасимюк рассказал о том, как проходит тренировочный сбор на Закарпатье.

«Я уже тут не первый раз, так что знаком с местными реалиями. Лично меня здесь все устраивает. Единственное, немного удивило, что очень много снега. Нет условий для тренировок, например, для двусторонних игр. Ну ничего, вы видите, немного работаем (в это время группа игроков с лопатами в руках расчищала футбольное поле от снега), наводим порядок, а так все хорошо.

Самое главное на первых сборах — это заложить фундамент на будущее в плане физической подготовки. А в спаррингах, конечно, хочется увидеть содержательную игру и добиться результата», — сказал Герасимюк.

Источник — MatchDay

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