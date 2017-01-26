Серхио РАМОС: «Лучше проиграть сейчас, чем через месяц»

© marca.com. Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет мадридского клуба из Кубка Испании.

«Очевидно, что расстраиваешься, когда проигрываешь на каком-то турнире. Но мы боролись до конца и можем гордиться этим. В других случаях мы забиваем, имея такое преимущество. Но на этот раз не удалось. Нам теперь нужно быть сплоченными. Впереди нас ждут самые важные турниры – Примера и Лига чемпионов. Я предпочитаю проиграть сейчас, а не через месяц», — сказал Рамос.

Источник — Marca

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