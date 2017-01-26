Ювентус справился с Миланом в Кубке Италии

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Туринский «Ювентус» пробился в полуфинал национального Кубка, обыграв «Милан» с минимальным преимуществом. Благодаря голам Пауло Дибалы и Миралема Пьянича подопечные Массимилиано Аллегри сделали весомую заявку на успех в противостоянии. Во втором тайме Карлос Бакка сумел сократить отставание в счете, но уже через минуту «Милан» остался в меньшинстве после удаления Мануэля Локателли. В дальнейшем туринцы довели поединок до победного окончания.



Кубок Италии. 1/4 финала.



«Ювентус» - «Милан» - 2:1 (2:0) Пауло Дибала, 10, Миралем Пьянич, 21 - Карлос Бакка, 53 «Ювентус»: Норберто Нето, Пауло Дибала (Алекс Сандро, '67), Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Леонардо Бонуччи, Квадво Асамоа, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич «Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата, Лука Антонелли, Джакомо Бонавентура, Андреа Бертолаччи (Кейсуке Хонда, '90+1), Мануэль Локателли, Игнасио Абате (Марио Пашалич, '64), Юрай Куцка, Карлос Бакка (Жерар Деулофеу, '80), Хесус Саес Сусо Миралем Пьянич, 30. Марио Манджукич, 44. Леонардо Бонуччи, 68. Алекс Сандро, 71. - Юрай Куцка, 20. Мануэль Локателли, 33. Карлос Бакка, 66. Лука Антонелли, 72. Кристиан Сапата, 74. - Мануэль Локателли, 54.



Удары (в створ): 9 (5) - 5 (3)

Угловые: 2 - 3

Оффсайды: 4 - 1

ЮВЕНТУС - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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