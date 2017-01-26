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Ювентус справился с Миланом в Кубке Италии

Команда Массимилиано Аллегри пробилась в полуфинал национального Кубка

  • 26.01.2017 00:44
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juventus.com
© juventus.com

Туринский «Ювентус» пробился в полуфинал национального Кубка, обыграв «Милан» с минимальным преимуществом. Благодаря голам Пауло Дибалы и Миралема Пьянича подопечные Массимилиано Аллегри сделали весомую заявку на успех в противостоянии. Во втором тайме Карлос Бакка сумел сократить отставание в счете, но уже через минуту «Милан» остался в меньшинстве после удаления Мануэля Локателли. В дальнейшем туринцы довели поединок до победного окончания.

Кубок Италии. 1/4 финала.
 

«Ювентус» - «Милан» - 2:1 (2:0)

Пауло Дибала, 10, Миралем Пьянич, 21 - Карлос Бакка, 53

«Ювентус»: Норберто Нето, Пауло Дибала (Алекс Сандро, '67), Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Леонардо Бонуччи, Квадво Асамоа, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата, Лука Антонелли, Джакомо Бонавентура, Андреа Бертолаччи (Кейсуке Хонда, '90+1), Мануэль Локателли, Игнасио Абате (Марио Пашалич, '64), Юрай Куцка, Карлос Бакка (Жерар Деулофеу, '80), Хесус Саес Сусо

Миралем Пьянич, 30. Марио Манджукич, 44. Леонардо Бонуччи, 68. Алекс Сандро, 71. - Юрай Куцка, 20. Мануэль Локателли, 33. Карлос Бакка, 66. Лука Антонелли, 72. Кристиан Сапата, 74.

- Мануэль Локателли, 54.

Удары (в створ): 9 (5) - 5 (3)
Угловые: 2 - 3
Оффсайды: 4 - 1


ЮВЕНТУС - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

Источник — Sport.ua

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