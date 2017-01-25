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Караваев отдал голевую передачу за Фенербахче в Кубке Турции 01:35 — Виталик Неважно он справа играет причем тут конопа ето буратосу из динамо надо призадуматса

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