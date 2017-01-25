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Ювентус
2:1
Милан
25.01.2017, FT

Ювентус — Милан — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Италии «Ювентус» — «Милан»

  • 26.01.2017 00:46
  • 108 просмотров
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worldfootball.net. «Ювентус» — «Милан»
© worldfootball.net. «Ювентус» — «Милан»

В поединке 1/4 Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» победу одержали хозяева. В полуфинал вышла туринская команда.

Источник — Sport.ua

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