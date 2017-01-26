Кого китайцы купили этой зимой

© chelseafc.com. Оскар и Джон Оби Микел

Последнее время трансферы в Поднебесную не рассматриваются как что-то сверхъестественное: китайцы уже приучили к тому, что каждое трансферное окно выдергивают из Европы или Латинской Америки звездных игроков. Прошлой зимой в Китай переехали Алекс Тейшейра, Рамирес и Джексон Мартинес, а в нынешнее трансферное окно компанию им составили Оскар, Карлос Тевес и Аксель Витсель. Можно не сомневаться: если бы не лимит в четыре иностранца – громких переходов в Поднебесную было бы намного больше.

Обозреватель Sport.ua собрал воедино топ-5 приобретений китайских клубов этой зимой.

ОСКАР

Клуб: Шанхай СИПГ

Стоимость: 60 млн.евро

Откуда: Челси

Карьера 25-летнего бразильского полузащитника в Китае получит новый виток развития. Четыре отличных сезона в «Челси», где вокруг него строилась игра команды в атаке, и почти полсотни матчей за «пентакампеонов», не убедили Антонио Конте в том, что Оскар может приносить пользу его команде. С приходом в «Челси» итальянского наставника роль бразильца в тактических построениях «аристократов» заметно уменьшилась, более того – Оскар прочно засел на скамейку запасных. Этим и воспользовались китайцы: предложение «Шанхай СИПГ» оказалось слишком выгодным и для «Челси», и для Оскара. Сумма трансфера, по данным авторитетного портала trsnsfermarkt.de, составила 60 миллионов евро, а заработная плата бразильца в новом клубе будет около 400 тысяч фунтов в неделю.

Карлос ТЕВЕС

Клуб: Шанхай Шеньхуа

Стоимость: 10,5 млн евро

Откуда: Бока Хуниорс



Недолго 32-летний аргентинец радовал своей игрой болельщиков родной «Боки Хуниорс». Возвращаясь летом 2015-го в Аргентину из «Ювентуса», он, наверное, и не думал, что спустя полтора года вновь сорвется на другой континент. Но уже не в Европу, а в Азию. Доигрывал бы себе Тевес на родине, вспоминая славные годы карьеры в «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентусе», но тут пришел «вызов» из Поднебесной. И Тевес поступил так, как, наверное, и любой другой на его месте.

«Шанхай Шеньхуа» выкупил контракт Тевеса у «Бока Хуниорс», а его самого сделал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Да, в Китае Тевес будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси – 700 тысяч долларов в неделю. За два года в «Шаньхай Шеньху» Тевес заработает 80 миллионов долларов. После этого смело можно ехать доигрывать в «Боке Хуниорс».

Аксель ВИТСЕЛЬ

Клуб: Тяньцзинь Цюаньцзянь

Стоимость: 20 млн. евро

Откуда: Зенит

Хавбек «Зенита» и сборной Бельгии находился шорт-листе «Ювентуса» и, говорят, даже дал согласие на переезд в Турин летом. Но зимой на горизонте возник вариант с Китаем, который оказался намного более привлекательным. «От таких предложений не отказываются», - сказал Витсель, который и в «Зените» зарабатывал намного больше, чем мог бы получать в Европе.

Но когда ты получаешь пять миллионов в год, а тебе предлагают пятнадцать – выбор очевиден. К чести бельгийца, он публично извинился перед «Ювентусом» за то, что не сдержал слово и перебрался в Китай. «Этот выбор был непростым, потому что, с одной стороны, был топ-клуб, а с другой - выгодное предложение для моей семьи. Руководство «Юве» вело себя по-джентльменски, за что я благодарен им»,- объяснил свое решение Витсель.

Джон ОБИ МИКЕЛЬ

Клуб: Тяньцзин Тэда

Стоимость: свободный агент

Откуда: «Челси»

Китайские клубы еще со времен перехода в Поднебесную Дидье Дрогба находят себе усиление на «Стэмфорд Бридж». Прошлой зимой в Китай из «Челси» перебрался бразилец Рамирес, а в этом году вслед за Оскаром на заработки отправился нигериец Джон Оби Микель. К нему, в отличие от бразильцев, вопросов нет. После более чем десяти лет, проведенных в «Челси», нигерийцу нужна была смена обстановки. Очередь из больших клубов за 29-летним полузащитником не стояла, а доигрывать в «Марселе» или «Валенсии», которые им активно интересовались, он не захотел. Китайцы положили зарплату вдвое больше, чем в «Челси» - и это стало главным аргументом в пользу Поднебесной.



Одил АХМЕДОВ

Клуб: Шанхай СИПГ

Стоимость: 7 млн. евро

Откуда: «Краснодар»

Узбекистанский опорный полузащитник всегда считался тем, кто носит рояль, но не играет на нем. Так было не только в напичканном звездами «Анжи», но и в «Краснодаре», где Ахмедов провел последние два с половиной сезона. Но благодаря своему трудолюбию и самоотдаче он всегда был очень полезен. В «Шанхай СИПГ» узбекистанца пригласил Андре Виллаш-Боаш, который хорошо знает его возможности по чемпионату России. Нужно же кому-то носить рояль за бразильскими звездами - Халком и Оскаром?

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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