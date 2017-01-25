Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Сельта
2:2
Реал Мадрид
25.01.2017, FT

Сельта выбила Реал Мадрид из Кубка Испании

Команда из Виго удержала ничью со столичным грандом

  • 26.01.2017 00:05
  • 354 просмотров
  • 4 комментария
Метки
worldfootball.net. «Сельта» - «Реал Мадрид»
© worldfootball.net. «Сельта» - «Реал Мадрид»

После победы в Мадриде (1:2) «Сельта» дома сумела добыть ничью, которая вывела команду в полуфинал Кубка Испании.  

«Сельта» открыла счет в конце первого тайма благодаря автоголу Данило Да Сильвы (хотя контратака была хороша!), а под конец игры ответила на прекрасный гол Роналду со штрафного мячом Васса. Так что даже после мяча Лукаса Васкеса шансов у «сливочных» практически не было...

«Сельта» - «Реал Мадрид» - 2:2

Данило Да Сильва 44, автогол, Даниэль Васс, 85 - Криштиану Роналду, 62, Лукас Васкес, 89.

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Яго Аспас (Андреу Фонтас, '94), Густаво-Даниэль Кабрал, Даниэль Васс, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Марсело Диас, Неманья Радойя, Джон Гвидетти (Хосабед Санчес, '84), Тео Бонгонда

«Реал Мадрид»: Кико Касилья, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио (Лукас Васкес, '76), Матео Ковачич, Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Каземиро (Мариано Диас, '89)

Уго Мальо, 35. Даниэль Васс, 54. Хонни Кастро, 72.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 26.01.2017 00:15
    +3
    Отличное качество футбола от Сельты, жду эту команду в Харькове
    Ссылка
    Ru2317sia
      Ru2317sia, 26.01.2017 00:23
    0
    Так что даже после мяча Пукаса Васкеса шансов у «сливочных» практически не было...
    Ссылка
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 26.01.2017 00:24
    0
    Есть над чем задуматься Фонсекавцам
    Ссылка
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 26.01.2017 00:27
    0
    Кстати хорошо,что все это произошло до игры в Харькове...Дончане не будут расслабленными,как в тот момент,когда узнали на жеребьевке,что предстоит играть с Сельтой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.