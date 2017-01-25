Сельта выбила Реал Мадрид из Кубка Испании

После победы в Мадриде (1:2) «Сельта» дома сумела добыть ничью, которая вывела команду в полуфинал Кубка Испании.
«Сельта» открыла счет в конце первого тайма благодаря автоголу Данило Да Сильвы (хотя контратака была хороша!), а под конец игры ответила на прекрасный гол Роналду со штрафного мячом Васса. Так что даже после мяча Лукаса Васкеса шансов у «сливочных» практически не было...
«Сельта» - «Реал Мадрид» - 2:2
Данило Да Сильва 44, автогол, Даниэль Васс, 85 - Криштиану Роналду, 62, Лукас Васкес, 89.
«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Яго Аспас (Андреу Фонтас, '94), Густаво-Даниэль Кабрал, Даниэль Васс, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Марсело Диас, Неманья Радойя, Джон Гвидетти (Хосабед Санчес, '84), Тео Бонгонда
«Реал Мадрид»: Кико Касилья, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио (Лукас Васкес, '76), Матео Ковачич, Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Каземиро (Мариано Диас, '89)
Уго Мальо, 35. Даниэль Васс, 54. Хонни Кастро, 72.
Источник — Sport.ua
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