КАН. Египет и Гана вышли в плей-офф

Кстати хорошо,что все это произошло до игры в Харькове...Дончане не будут расслабленными,как в то...

Есть над чем задуматься Фонсекавцам

Так что даже после мяча Пукаса Васкеса шансов у «сливочных» практически не было...

Отличное качество футбола от Сельты, жду эту команду в Харькове