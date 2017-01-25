КАН. Египет и Гана вышли в плей-офф

Египет - Гана 1:0
Гол: М.Салах 11
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Эль Саид (Варда 76), Трезеге, Эльнени, Хамед, Мохсен (Кахраба 69), М.Салах, Эль-Мухамади
Гана: Разак, Бой, Менса, Аффул, Амарти, Агьеманг-Баду (Вакасо 80), Йядом, Тетте (Текпетей 72), Атсу, А.Айю, Гьян (Ж.Айю 41)
Предупреждения: Мохсен 56, Трезеге 74 - Текпетей 77, Бой 80
Уганда - Мали 1:1
Голы: Мийя 70 - Биссума 73
Уганда: Одонгокара, Валусимби, Очайя, Джуко, Олойя (Мавейе 60), Вассва, Д.Кизито, Игума, Аучо (Азира 90+1), Мийя, Л.Кизито (Масса 77)
Мали: Сиссоко, О.Кулибали, Н'Диайе, Ваг, А.Траоре, Л.Кулибали (К.Кулибали 54), Думбия, Силла, Биссума, Ндиайе, Марега (М.Ятабаре 78)
Предупреждения: Джуко 43, Одонгокара 78
Источник — Sport.ua
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