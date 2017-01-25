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Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Вся страна знает, что Заря идет в суд»

Генеральный директор «Черноморца» - о претензиях «Зари»

  • 25.01.2017 23:21
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  • 1 комментария
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Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий прокомментировал информацию о невыплате «Заре» часть выручки за билеты на матч Лиги Европы против «МЮ».

«Если на все смотреть с долей иронии и юмора, что присуще всем одесситам, то ситуация крайне смахивает на сюжет известного в прошлом мультфильма «Ограбление по-итальянски», где весь город знал, что Марио идет грабить банк. До парадокса нечто похожее происходит и здесь.

Вся страна знает, что «Заря» идет в суд против «Черноморца», кроме суда и самого «Черноморца». На мой взгляд, ситуацию необходимо решать цивилизовано и в установленный законодательством способ, а не вопить об этом везде, где только можно. Ведь даже при возникновении конфликтных ситуаций есть порядок, процедура, культура и правила ведения дискуссии и общения.

Есть согласованные и прописанные сторонами нормы контракта. Если какая-то сторона считает, что условия контракта были нарушены или выполнены другой стороной в ненадлежащем порядке и в ненадлежащий способ, есть единственный признаваемый, понимаемый и конституционный способ разрешения вопроса — это обращение в суд. Суд рассматривает возникшую конфликтную ситуацию и выносит свое решение, которое исполняется. Все, точка.

До вынесения и вступления в законную силу решения суда, любые комментарии, утверждения и оценочные суждения не только игнорируют принцип презумпции невиновности и откровенно отдают самопиаром, но и находятся вне пределов цивилизованного способа делового общения и разрешения конфликтных ситуаций.

Если решением компетентного судебного учреждения будет установлено наличие какого-либо обязательства клуба, то «Черноморец», безусловно, выполнит свои обязательства», — заявил Керницкий.

Источник — Думская

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Комментарии
    Bacardi
      Bacardi, 26.01.2017 00:02
    +2
    Керницкий очкует что то, говорит зачем этот пиар Зари, ждите решения суда и не разглашайте))
    сейчас статью Зари увидят спонсоры и высшее руководство , спросят у Керницкого:
    - а где деньги? чего не заплатил.
    - абвгд.. ждем решения суда)


    п.с. как по мне, тут и УПЛ и ФФУ должно нос всунуть и оштрафовать и пресекать подобное сразу! есть договор - выполняйте!

    сейчас подай в суд, лети в Лозану, куча перелетов, времени, денег, в итоге заплатят Зари и все. А как же пресекать такое в будущем ?!
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