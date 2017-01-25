Шахтер в Португалии: первая тренировка в Лагуше

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После сбора в Испании и короткого заезда в Киев «горняки» отправились на юг Португалии. Команда продолжит готовиться к сезону на Пиренейском полуострове.



В городе Лагуш на побережье Атлантического океана «оранжево-черные» проведут ближайшие две недели. В планах «Шахтера» – тренировки, серия контрольных матчей, а также участие в турнире Atlantic Cup.



Подопечные Паулу Фонсеки уже приступили к работе. В 17:00 по местному времени дончане провели занятие на тренировочном поле, расположенном в минуте ходьбы от отеля Cascade. Бег, серия разминочных упражнений, двусторонняя игра на полполя и стретчинг в конце сессии – для первого дня такой нагрузки вполне достаточно.



– В Португалии на сборе впервые, но местность не слишком отличается от Испании. Тренировочные поля совсем рядом с отелем, – делится впечатлениями защитник «Шахтера» Николай Матвиенко. – В первый день после выходных провели больше втягивающее занятие, в основном с мячами. Думаю, что с завтрашнего дня уже начнется хорошая работа. Сейчас все наши мысли направлены на подготовку ко второй части сезона, поэтому стараемся на каждом занятии выкладываться по максимуму.



Завтра у команды запланированы две тренировки.

Источник — ФК Шахтер

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