Иногда, чтобы завоевать трофей или спастись от вылета, достаточно усилиться всего одним игроком. Мы вспоминаем самые удачные зимние аренды за последние 20 лет.

Диего Коста (из «Атлетико» в «Райо Вальекано», 2012)

Уроженцу Бразилии после серьезной травмы колена требовалась игровая практика, а «Райо Вальекано» - спасение от вылета. Десять голов форварда в 16 матчах помогли мадридцам остаться в высшем дивизионе, а Коста вернулся в «Атлетико» уже совсем другим игроком.

Никола Жигич: из «Валенсии» в «Расинг», 2009 (аренда)

Клуб из Сантандера балансировал на грани расставания с высшим дивизионом, когда обратился к «Валенсии» с просьбой одолжить Жигича. При этом серб перешел к «летучим мышам» из «Расинга» всего полутора годами ранее. Играя в одной связке с Педро Мунитисом, долговязый форвард нащупал былой ритм и помог клубу сохранить прописку в элите, забив 13 мячей в 19 встречах.

Юрген Клинсманн (из «Сампдории» в «Тоттенхэм», 1998)

Еще один герой, оказавший в трудный час помощь бывшему клубу. «Шпоры» тоже боролись за выживание, так что девять голов немца в 15 матчах чемпионата пришлись как нельзя кстати. Четыре мяча Клинсманн забил в ключевом поединке с «Уимблдоном», который был повержен со счетом 6:2. «Тоттенхэм» остался в премьер-лиге, а Клинсманн красиво завершил карьеру.

Марсио Нобре (из «Крузейро» в «Фенербахче», 2004)

Свой турецкий дебют бразилец отпраздновал голом в дерби с «Галатасараем». Всего в 18 встречах он забил 12 мячей, которые помогли «желтым канарейкам» завоевать чемпионство. «Фенербахче» явно угадал с новичком, который сейчас обладает турецким паспортом и выступает за «Эрзурумспор» из третьего дивизиона.

Робби Кин (из «Тоттенхэма» в «Селтик», 2010)

Когда Кин перебрался в Шотландию, «Селтик» на 10 очков отставал от «Рейнджерс», что по тем временам было непреодолимой пропастью. Лишить принципиальных соперников золота «кельтам» не удалось, но Кин успел навести шороху. Нападающий, с детства болевший за «Селтик», забил 16 голов в 19 матчах и был признан в клубе футболистом года, хотя играл лишь с января по май.

Эдгар Давидс (из «Ювентуса» в «Барселону», 2004)

Голландец отыграл в Каталонии всего полгода, однако стал настоящим открытием. Когда Давидс пополнил команду, сине-гранатовые болтались в середине турнирной таблицы, но благодаря фантастической игре полузащитника финишировали на втором месте вслед за «Валенсией». Приход Давидса в «Барсу» принято считать своеобразной отправной точкой, с которой в клубе начался путь к тотальному доминированию.

Андреа Пирло (из «Интернационале» в «Брешию», 2001)

Пирло не выдержал конкуренции в «Интере», но словно воскрес в компании с Роберто Баджо и Хосепом Гвардиолой. В «Брешии» он заиграл на новой для себя позиции плеймейкера. «Милан» воспользовался шансом и выкупил полузащитника. Остальное уже история.

Альваро Рекоба (из «Интернационале» в «Венецию», 1999)

Немногие полагали, что после возвращения в серию А «Венеция» задержится в элите дольше, чем на сезон, но в команду пришел Рекоба. Уругвайцу было 22, и он с трудом приживался в Италии, однако 11 голов в 19 матчах показали, что парень - способный. Во многом благодаря его результативности «Венеция» и осталась в дивизионе сильнейших.

Дэниэл Старридж (из «Челси» в «Болтон», 2011)

Еще один молодой талант, который никак не мог оправдать щедрые авансы и вырасти в звезду мирового класса. Старридж пришел в «Болтон» после голевой засухи в «Челси», где не забил ни в одном из 13 матчей после выходов на замену. В новой команде форвард наколотил 10 голов в 14 встречах, и этого хватило «Болтону», чтобы остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

Кристоф Дюгарри (из «Бордо» в «Бирмингем», 2003)

Этот переход оказался столь весомым, что чемпион мира в составе сборной Франции был включен в Зал славы «Бирмингема», хотя провел за клуб всего 31 матч. Ближе к концу сезона француз выдал серию из пяти голов в четырех играх. Победив во всех этих встречах, «Бирмингем» сохранил прописку в высшем дивизионе.

Источник — УЕФА

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