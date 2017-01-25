Александрия обыграла румынский Газ Метан

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій третій із чотирьох запланованих спарингів на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.
«Газ Метан» - ФК «Олександрія» - 0:1
Гол - А.Чорній (64).
ФК «Олександрія»:
1-й тайм: Леванідов, Чеботаєв, Басов, Шендрік, Цуріков, Запорожан, Огіря, Козак, Старенький, Грицук, Луцевіч,
В другому таймі на заміну виходили: Рудик, Банада, Бондаренко, Чорній, Гітченко, Леонов, Микицей, Пономар, Шкіндер, Путраш.
Источник — ФК Александрия
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