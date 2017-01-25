Александрия обыграла румынский Газ Метан

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Игра вне игры, или Убить футбол 23:04 — mxsl99 Щось я не розумію чому відміна офсайду -- більше голів. Мені знається навпаки -- завдяки цьому пр...

Киевское Динамо уступило Лиферингу в контрольном поединке 23:02 — jekavayp п.с. как правило пишется " почивший в Бозе" - это так , дружеский совет для написания... 22:53 — jekavayp снова ты написал многословный но пустой по содержанию опус...это контрольный поединок, который по...

Чемпіон: Коломойский отказался финансировать Днепр 23:00 — ARIEC_F.K.ZARYA Ага,конечно,всё Русские виноваты,легко на них всё списать! И то что в стране нихрена путного не д... 22:50 — GR-65 Металлист потихоньку возрождается, восстанет и Днепр.Барселона ведь живет без финансирования олиг... 22:48 — LembergWestUkraine Вивів кошти в рідну Швейцарію і плював на цяцьку, так всі бариги роблять у нас в краіні... Футбол...

Будковский оказался не нужен Шахтеру 22:58 — Володимир Козубовський как я и говорил либо банка либо опять на дальнее берега.Фонсека хочет ток латиносов в состав.