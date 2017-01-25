Александр СЕВИДОВ: «У нас запланировано 10 спаррингов»

Главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов рассказал о подготовке приазовцев ко второй части чемпионата:



- 16-го января мы вышли из отпуска. Провели традиционный медосмотр — сейчас во всех профессиональных командах серьезное отношение к здоровью футболистов. Затем приступили к тренировкам. Ребята проводили по две тренировки в день: утром делали беговую «работу» на нашем стадионе, после обеда у нас были тренажерный и игровой залы. В понедельник мы впервые вышли на большое поле — провели занятие на «синтетике» в СК «Ильичевец». Во вторник, 24-го января, первый тренировочный микроцикл завершился и футболисты получили выходной. В четверг у нас начинается второй микроцикл — пойдет более интенсивная работа.



Мы не форсируем подготовку, работаем по плану. С одной стороны у ребят был достаточно большой отпуск. В то же время времени на подготовку тоже много — в весенней части мы сыграем 14 туров, а готовиться будем два месяца. Поэтому торопиться не будем. Безусловно, как и во всех командах, футболисты по разному воспринимают нагрузку. Есть ребята, которые чуть лучше подготовлены, другие — чуть хуже. Мы с первого тренировочного дня одеваем полары (спортивные нагрудные кардиопередатчики) и внимательно следим за состоянием игроков. Например, у Руслана Кисиля прекрасное физическое состояние. Есть футболисты, которые тяжело входят в форму. Сергей Вакуленко много пропустил из-за травмы в конце прошлого года и ему сейчас немного сложно. Но это решаемые проблемы.



Кадровые изменения? Покинули «Ильичевец» Нехтий, Дорошенко, Ряшко, Валеев, Лебеденко. Янакова, Приходько и Лучика мы отдали в аренду ФК «Полтава», где работает Юрий Ярошенко, хорошо их знающий. Этих ребят мы ни в коим случае не списываем со счетов, но сейчас им нужна игровая практика. Рядом наших игроков интересуются клубы Премьер-лиги, поэтому, если поступит достойное предложение, то кто-то еще покинет команду.



Что касается приобретений, то мы пригласили Артура Новотрясова и Сергея Рудыку. Подписали контракты с Сергеем Яворским, Максимом Жичиковым и Александром Мигуновым. Но новичками я их не считаю. Тот же Яворский провел более ста игр за «Ильичевец», а Жичиков и Мигунов выступали за команду в прошлом сезоне. Как и ранее Игорь Тищенко, эти ребята просто вернулись домой. Селекционная работа ведется непрерывно, но больших изменений не будет. Есть у нас еще один парень, чей потенциал мы еще оцениваем. Поэтому о подписании контракта пока говорить рано. Главное, что нам удалось сохранить костяк команды. Я уверен в потенциале нашей команды, наших игроков.



До 4-го февраля будем работать дома, а 6-го числа отправимся в Анталию. В Турции мы проведем два (без возврата домой) двухнедельных учебно-тренировочных сбора. На сборы мы возьмем несколько перспективных молодых игроков из «Ильичевца-2», а также «Ильичевца U-17».



У нас запланировано 10 спаррингов. На данный момент известно, что мы сыграем с «Шахтером» из Караганды, ФК «Сараево» и грузинской командой «Мерани». Надеюсь, проблем со спаррингами у нас не будем. Хотя, когда мы будем на втором сборе, многие команды уже покинут Анталию — в европейских странах уже стартуют чемпионаты. Команды Первой лиги каждый год имеют такие трудности. Но думаю, организаторы сборов решат эту проблему.

Источник — ФК Ильичевец

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