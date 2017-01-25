Атлетико вышел в полуфинал Кубка Испании

Щось я не розумію чому відміна офсайду -- більше голів. Мені знається навпаки -- завдяки цьому пр...

снова ты написал многословный но пустой по содержанию опус...это контрольный поединок, который по...

п.с. как правило пишется " почивший в Бозе" - это так , дружеский совет для написания...

Ага,конечно,всё Русские виноваты,легко на них всё списать! И то что в стране нихрена путного не д...

Металлист потихоньку возрождается, восстанет и Днепр.Барселона ведь живет без финансирования олиг...

Вивів кошти в рідну Швейцарію і плював на цяцьку, так всі бариги роблять у нас в краіні... Футбол...