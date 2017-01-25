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Атлетико вышел в полуфинал Кубка Испании

«Эйбар» сумел добыть ничью в ответном поединке

  • 25.01.2017 22:51
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Мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании.

«Матрасники» в ответном поединке 1/4 финала сыграли вничью с «Эйбаром». Первый матч завершился крупной победой «Атлетико» - 3:0.

«Эйбар» (Эйбар) — «Атлетико» (Мадрид) — 2:2  (0:0)
Голы: Энрих, 74. Санчес, 81 — Хименес, 49. Хуанфран, 86

Первый матч — 0:3

Источник — Sport.ua

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