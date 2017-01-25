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Легендарный тренер Динамо Олег Базилевич нуждает в помощи

78-летний тренер страдает болезнью Паркинсона

  • 25.01.2017 22:44
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из личного архива Олега БАЗИЛЕВИЧА
© из личного архива Олега БАЗИЛЕВИЧА

В середине 1970-х киевское «Динамо», возглавляемое Валерием Лобановским и Олегом Базилевичем, гремело на всю Европу. Доказательство тому — не только победы команды в чемпионате Советского Союза (в 1974-м и 1975-м) и Кубке СССР (в 1974-м), но и выигрыш двух евротрофеев — Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (в 1975-м).

Валерий Лобановский умер в 2002-м. К сожалению, в последнее время тяжело болеет 78-летний Олег Базилевич (болезнь Паркинсона — хроническое заболевание, в процессе которого происходит гибель клеток мозга, обеспечивающих плавность и четкость движений. Человек постепенно теряет способность передвигаться и полноценно взаимодействовать с социумом).

«Болезнь Паркинсона очень коварна, — цитирует лечащего врача Базилевича, главного врача клиники неврологии и нейроортопедии Алексея Пелепейченко издание "Бульвар Гордона". — Остановить ее развитие нельзя. Можно только замедлить процесс. Для этого используются специальные препараты, далеко не все из которых можно приобрести в Украине. Их приходится заказывать в России или Израиле, что уже само по себе непросто. Кроме того, лекарства дают ряд побочных эффектов. В нашем случае необходим более чем десятикратный прием препаратов в сутки.

Последние два года ситуация ухудшается. Уход требует значительных усилий и колоссальных финансовых расходов. Ему необходим регулярный врачебный мониторинг со стороны кардиологов, терапевтов и неврологов, при нем круглосуточно находятся два помощника и повар.

Олег Базилевич — интеллигентный, талантливый, благородный, исключительно светлый и очень скромный человек. В свое время меня поразил масштаб личности этого человека. Он мужественно сражается с болезнью и никогда не жалуется. Ту боль, с которой он живет, можно прочитать только в его глазах. Именно из-за своей скромности он не просит о помощи. Но я знаю, что она очень нужна, и призываю всех небезразличных людей оказать легенде украинского футбола посильную финансовую помощь».

Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой поддержать Олега Базилевича в борьбе с недугом, перечислив деньги на его счета.

Для перечислений в гривне: банк получателя: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». МФО: 300335. Получатель: Базилевич Олег Петрович. ЕГРПОУ: 1406612031. Расчетный счет: 26252101. Назначение платежа: пополнение карточного счета. Номер карточного счета: 0533121100. ФИО: Базилевич Олег Петрович.

Для перечислений в валюте: SWIFT в долларах США (USD). Beneficiary: Bazilevich Oleg, Ukraine, Kyiv, st. Lesi Ukrainky, build.39, h. B, apt. 59. IBAN: UA863052990000026203610533228. Account: 26203610533228. Bank Of Beneficiary — PRIVATBANK, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094. SWIFT Code: PBANUA2X.

Источник — Факты и комментарии

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