Евро-2016 принес Франции 1,2 миллиарда евро

Тринадцать городов, принимающих ЕВРО-2020, могут рассчитывать на серьезный приток финансов, ведь ЕВРО-2016 принес Франции более 1,2 миллиарда евро.

В ходе исследования, проведенного совместно Центром права и экономики спорта Лиможского университета и агентством KENEO, выяснилось, что благодаря затратам на размещение и деятельность официальных лиц, представителей участвующих команд и 613 тысяч болельщиков экономика Франции пополнилась на 1,22 миллиарда евро.

«Нет никаких сомнений, что участие в организации ЕВРО приносит большую финансовую выгоду любому региону», - сказал операционный директор UEFA Events Мартин Каллен, который также был директором турнира во Франции.

«ЕВРО-2016 выявил, что болельщики готовы активно ездить за своими командами. Исследование показывает, как потраченные ими деньги помогли местной экономике», - добавил Каллен.

В прошлогоднем турнире впервые участвовали 24 команды. Иностранные гости в среднем провели во Франции 7,9 дня и тратили по 154 евро в день. Всего гости из-за рубежа, посетившие ЕВРО-2016, оставили во Франции 625,8 млн евро.

Турнир оказался успешным с экономической точки зрения. При подготовке к первенству Францией из государственного бюджета было потрачено 200 миллионов евро, и все они окупились. По словам президента EURO 2016 SAS Жака Ламбера, доходы от проведения чемпионата превысили расходы.

«При проведении крупных турниров вложения могут быть очень крупными, - пояснил Ламбер. - Но в итоге страна-организатор получила как прямые, так и косвенные доходы. Это продемонстрировало, что подобные мероприятия могут иметь положительный экономический эффект».

На ЕВРО-2020, в рамках которого будет праздноваться 60-летний юбилей чемпионата Европы, опробуют новый формат. Первенство пройдет в 13 городах по всему континенту, чтобы вкус элитного футбола на уровне сборных могла почувствовать большая часть Европы.

«Это хорошая возможность для Европы продемонстрировать разнообразие футбола, дружбу, а также единение востока, запада, севера и юга.», - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Подготовка к ЕВРО-2020 уже прошла первую стадию, свои логотипы представили все 13 городов-хозяев турнира. Последним 19 января это сделал Санкт-Петербург.

«Это будет особенный турнир - настоящий фестиваль дружбы», - добавил Чеферин.

Источник — УЕФА

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