Ильичевец завершил первый этап подготовки ко второй части сезона

Первый цикл домашнего учебно-тренировочного сбора «Ильичевца» завершился. В понедельник главный тренер приазовцев Александр Севидов предложил своим подопечным немного иную «работу». Время «расскачки» уже прошло — команда вышла из отпуска неделю назад.



Характер тренировок (утром — кросс, после обеда — тренажерный зал и игровые занятия) не изменился, а вот нагрузка увеличилась. Так, на утренней сессии сократились не только дистанция кросса (вместо 3 серий по 5 кругов по беговым дорожкам стадиона футболисты пробежали 3 отрезка по 4 круга), но и время — круг следовало пробежать почти на 20 секунд быстрее. Как следствие, существенно увеличились интенсивность беговой работы и нагрузка. И все футболисты (молодежь и ветераны, новички и старожилы) с этой нелегкой «работой» справились.



Вторая тренировка началась традиционно: приазовцы провели по две серии в тренажерном зале и немного поиграли в футзал. Вторая же часть занятия прошла на искуственном поле СК «Ильичевец». На «синтетике» футболисты, за которыми внимательно наблюдали юные воспитанники клубной ДЮСШ, поиграли в «квадратах» и выполнили несколько игровых упражнений. Завершился ударный понедельник восстановительными процедурами (сауной и массажем) на клубной учебно-тренировочной базе.



Во вторник тренерский штаб вновь увеличил нагрузку. Теперь приазовцы бежали 5 серий по 3 круга (плюс 2 круга пробежки и разминка) в заданном (довольно высоком!) темпе! А вот вторая тренировка была отменена — так тренерский штаб премировал футболистов за проделанную работу. В среду у команды выходной, а в четверг начнется второй цикл домашнего учебно-тренировочного сбора.

Источник — ФК Ильичевец

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