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Заря начала турецкий сбор

На 29-е января у луганчан запланирован уже первый спарринг

  • 25.01.2017 21:24
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vk.com/zoryaluhansk
© vk.com/zoryaluhansk

«Заря» прибыла в Турцию. Несмотря на длинный перелёт, после прибытия в отель «Камелия», где луганская команда, кстати, проведёт и второй сбор, луганчане провели первую тренировку.

С завтрашнего дня «чёрно-белые» приступят к тренировкам в двухразовом режиме, а уже 29-го числа встретятся с болгарским «Лудогорцем».

Источник — ФК Заря

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