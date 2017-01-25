Заря начала турецкий сбор

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«Заря» прибыла в Турцию. Несмотря на длинный перелёт, после прибытия в отель «Камелия», где луганская команда, кстати, проведёт и второй сбор, луганчане провели первую тренировку.



С завтрашнего дня «чёрно-белые» приступят к тренировкам в двухразовом режиме, а уже 29-го числа встретятся с болгарским «Лудогорцем».

Источник — ФК Заря

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