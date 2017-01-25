Олег Лутков возглавил канадский клуб ФК Воркута

Известный украинский специалист, бывший наставник запорожского «Металлурга» и «Кривбасса», Олег Лутков продолжить тренерскую карьеру в Канаде. 50-летний коуч возглавил команду ФК «Воркута».



Отметим, что ФК «Воркута» — это команда, основанная российскими эмигрантами, которая в будущем сезоне, стартующем с весны, будет играть высшем дивизионе чемпионата Канады Canadian Soccer League.



Напомним, что там же выступают две команды украинской диаспоры — «Торонто Атомик» и ФК «Юкрэйн Юнайтед».



В тренерской карьере Олега Луткова, кроме «Металлурга» и «Кривбасса», также были такие команды, как «Крымптеплица», «ИгроСервис», ФК «Львов», «Арсенал» (Белая Церковь), «Титан» и «Верес».

Источник — Xsport

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