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Олег Лутков возглавил канадский клуб ФК Воркута

Клуб российских эмигрантов будет выступать в высшей лиге

  • 25.01.2017 21:17
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Олег Лутков возглавил канадский клуб ФК Воркута

Известный украинский специалист, бывший наставник запорожского «Металлурга» и «Кривбасса», Олег Лутков продолжить тренерскую карьеру в Канаде. 50-летний коуч возглавил команду ФК «Воркута».

Отметим, что ФК «Воркута» — это команда, основанная российскими эмигрантами, которая в будущем сезоне, стартующем с весны, будет играть высшем дивизионе чемпионата Канады Canadian Soccer League.

Напомним, что там же выступают две команды украинской диаспоры — «Торонто Атомик» и ФК «Юкрэйн Юнайтед».

В тренерской карьере Олега Луткова, кроме «Металлурга» и «Кривбасса», также были такие команды, как «Крымптеплица», «ИгроСервис», ФК «Львов», «Арсенал» (Белая Церковь), «Титан» и «Верес».

Источник — Xsport

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