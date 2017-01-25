Чемпіон: Коломойский отказался финансировать Днепр

© ФК Днепр, Игорь Коломойский

Мільярдер Ігор Коломойський більше не збирається фінансувати дніпровський Дніпро.



Про це повідомляє джерело Чемпіона в керівництві Дніпра.



Коломойський дав зрозуміти, що фінансуватися Дніпро буде лише з власних заробітків, а коштів від нього клуб більше не отримає.



Як зазначає джерело, існує два варіанти розвитку подій.



Перший - Коломойський комусь віддасть клуб, хоча на це сподівань мало. Дуже багато боргів перед УЄФА, колишніми та нинішніми футболістами та тренерами, а також працівниками Дніпра.



Другий - команда якось дотягне до літа, після чого на Дніпро чекає доля Металіста.



Також не виключено, що доля Дніпра може бути визначена ще 31 січня, коли ФІФА може понизити команду через борги по зарплаті перед іспанськими тренерами, а це сума в 300 тисяч євро.



Нагадаємо, що нині Дніпро знаходиться на зборі в Туреччині.



Команду в міжсезоння залишили ще вісім гравців основи.



Також джерело зазначає, що працівники Дніпра збираються подавати позови до суду через величезні борги із зарплати.

Источник — Чемпион

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