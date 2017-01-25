Сталь в Турции: Восстановление после спарринга

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На среду рабочая программа «Стали» в Турции предполагала одну тренировка, состоящую из занятий в тренажерном зале и упражнений на зеленом газоне отеля «Papillon Ayscha». Однако погода внесла свои коррективы. Гроза и дождь помешали каменчанам провести вторую часть тренировки под открытым небом. Пришлось ребятам все свои силы оставлять в тренажерном зале, где под руководством тренера по физической подготовке Виталия Милютина, а также тренера-реабилитолога Александра Попова «сталевары», как говорится, отпахали по полной программе.



На этом тренировочная программа сегодняшнего дня окончена. Вечернее время ребята смогут посвятить своим личным делам.

Источник — ФК Сталь Каменское

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