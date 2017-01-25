Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сталь в Турции: Восстановление после спарринга

Каменский клуб провел занятие в тренажерном зале

  • 25.01.2017 20:34
  • 97 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

На среду рабочая программа «Стали» в Турции предполагала одну тренировка, состоящую из занятий в тренажерном зале и упражнений на зеленом газоне отеля «Papillon Ayscha». Однако погода внесла свои коррективы. Гроза и дождь помешали каменчанам провести вторую часть тренировки под открытым небом. Пришлось ребятам все свои силы оставлять в тренажерном зале, где под руководством тренера по физической подготовке Виталия Милютина, а также тренера-реабилитолога Александра Попова «сталевары», как говорится, отпахали по полной программе.

На этом тренировочная программа сегодняшнего дня окончена. Вечернее время ребята смогут посвятить своим личным делам.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.