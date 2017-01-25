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Ворскла проиграла Термалике

Полтавчане провели очередной спарринг в Турции

  • 25.01.2017 20:05
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» уступила в спарринге польской «Термалике».

«Ворскла» - «Термалика» - 0:1
Гол: Кедриора

«Ворскла»:Сарнавский, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас

Замены: Шуст, Вичний, Кунев, Дегтярьов, Ковтун, Кушниренко, Мельник, Тищенко, Насибулин, Якубов, Штаненко, Заричнюк, Шаповал

Источник — Sport.ua

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