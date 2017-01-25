Ворскла проиграла Термалике

Полтавская «Ворскла» уступила в спарринге польской «Термалике».
«Ворскла» - «Термалика» - 0:1
Гол: Кедриора
«Ворскла»:Сарнавский, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас
Замены: Шуст, Вичний, Кунев, Дегтярьов, Ковтун, Кушниренко, Мельник, Тищенко, Насибулин, Якубов, Штаненко, Заричнюк, Шаповал
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.