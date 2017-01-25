Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сильвано КОМВАЛИУС: «Всегда самокритично отношусь к себе»

Нападающий «Стали» пообщался с клубной пресс-службой

  • 25.01.2017 19:58
  • 15 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Автор второго забитого мяча в ворота «Тыргу-Муреш» нападающий «Стали» Сильвано Комвалиус ответил на ряд вопросов клубной пресс-службы.

- Сильвано! После отпуска команда сыграла только первый поединок. Успел соскучиться за накалом футбольных матчей?
- Конечно, соскучился. Вначале мне хотелось съездить домой, увидеть свою семью. Но потом, через неделю, может две, начал уже скучать за футболом.

- Ты доволен своей игрой в матче против «Тыргу-Муреш»?
- Думаю, что для первой игры было неплохо. Я всегда самокритично отношусь к самому себе, но считаю, что 45 минут, которые я провел на поле, можно занести себе в актив.

- В первом же матче после отпуска ты забил, помог команде победить. Приятно начинать год результативно?
- Да, очень приятно.

- Лично тебе больше нравиться тренироваться или играть?
- Происходящее в игре – это результат тренировок. Поэтому футболисты тренируются, чтобы хорошо сыграть в поединках. Должен сказать, что мне нравится и сам тренировочный процесс, я получаю удовольствие также и от него.

- Как ты считаешь, можно говорить о том, что при новом тренерском составе уже произошли какие-то изменения в игре?
- Да, изменения уже заметны. Многое построено иначе, чем было. И играем уже по-другому. Это как «новый ветер» в нашей команде.

- Форварды часто ставят себе планы на сезон или год. У тебя есть подобного рода свои задачи?
- Для меня очень важны первые четыре игры в чемпионате, которые нас скоро ожидают. Посмотрим какой результат будет в этих играх и на каком месте мы окажемся после их завершения. А дальше от этого и буду отталкиваться. Мои цели будут зависеть от результата в этих матчах.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.