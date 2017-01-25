Сильвано КОМВАЛИУС: «Всегда самокритично отношусь к себе»

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Автор второго забитого мяча в ворота «Тыргу-Муреш» нападающий «Стали» Сильвано Комвалиус ответил на ряд вопросов клубной пресс-службы.



- Сильвано! После отпуска команда сыграла только первый поединок. Успел соскучиться за накалом футбольных матчей?

- Конечно, соскучился. Вначале мне хотелось съездить домой, увидеть свою семью. Но потом, через неделю, может две, начал уже скучать за футболом.



- Ты доволен своей игрой в матче против «Тыргу-Муреш»?

- Думаю, что для первой игры было неплохо. Я всегда самокритично отношусь к самому себе, но считаю, что 45 минут, которые я провел на поле, можно занести себе в актив.



- В первом же матче после отпуска ты забил, помог команде победить. Приятно начинать год результативно?

- Да, очень приятно.



- Лично тебе больше нравиться тренироваться или играть?

- Происходящее в игре – это результат тренировок. Поэтому футболисты тренируются, чтобы хорошо сыграть в поединках. Должен сказать, что мне нравится и сам тренировочный процесс, я получаю удовольствие также и от него.



- Как ты считаешь, можно говорить о том, что при новом тренерском составе уже произошли какие-то изменения в игре?

- Да, изменения уже заметны. Многое построено иначе, чем было. И играем уже по-другому. Это как «новый ветер» в нашей команде.



- Форварды часто ставят себе планы на сезон или год. У тебя есть подобного рода свои задачи?

- Для меня очень важны первые четыре игры в чемпионате, которые нас скоро ожидают. Посмотрим какой результат будет в этих играх и на каком месте мы окажемся после их завершения. А дальше от этого и буду отталкиваться. Мои цели будут зависеть от результата в этих матчах.

Источник — ФК Сталь Каменское

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