Днепр вновь проиграл хорватам

камеру не обманеш ...и вутбол станет чище

Судей гнать в шею(боковых)...и делать компютиризированый повтор...в будет и с овсайдом все по чес...

Достатньо однієї зміни ВІДЕОПОВТОРИ спірних моментів!!! На великому екрані на стадіоні і окремо с...