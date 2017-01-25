Днепр вновь проиграл хорватам

«Днепр» - «Хайдук» - 0:2
Голы: 0:1 Влашич (2), 0:2 Охандза (63).
25 января. Белек. Футбольный комплекс «Суено». Контрольный матч.
«Днепр»: 1. Баштаненко Алексей (13. Кучер Даниил, 46), — 3. Адамюк Владимир (6. Гоменко Ярослав, 60), 26. Сваток Александр — к. (5. Сафронов Александр, 60), 5. Лопыренок Максим (14. Чеберячко Евгений, 46), 2. Влад Александру (8. Полевой Владимир, 46), — 4. Кравченко Сергей (20. Чеберко Евгений, 46), 29. Ротань Руслан (18. Когут Игорь, 46), 10. Кочергин Владислав (8. Вакулко Юрий, 46), 24. Лучкевич Валерий (7. Нагиев Дмитрий, 46), 99. Лунев Максим (36. Кожушко Олег, 60), — 15. Довбик Артем (17. Баланюк Денис, 46).
И.о. главного тренера: Дмитрий Михайленко.
«Хайдук» (1-й тайм): 1. Стипица Данко, — 4. Босанчич Петр, 23. Нижич Зоран — к., 27. Мемолья Хюсен, 34. Исмаили Антуан, — 8. Влашич Никола, 26. Башич Тома, 20. Калик Энтони, 26. Эрцег Анте, 50. Гентсоглу Саввас, — 22. Саид Ахмед.
(2-й тайм): Грбич Иво (голкипер, с 46-й минуты), все остальные исполнители с 60-й: 3. Квесич Йосип, 5. Шимич Лоренцо, 6. Джефферсон, 32. Тудор Фран, 11. Охандза Франк, 19. Барри Хамза, Войкович Франьо, Юранович Йосип, 44. Чосич Марко, 9. Фудаш Марко.
Предупреждены: Мемолья (15), Влад (16), Эрцег (27), Калик (40), Кожушко (65), Когут (68), Тудор (83).
Источник — ФК Днепр
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