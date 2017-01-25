Черноморец обыграл Жемчужину в спарринге

«Черноморец» - «Жемчужина» 3:1
Голы: Ковалец, 17, Мусолитин, 35, футболист на просмотре, 46 - Горбовский, 26
«Черноморец» (1-2 таймы): Безрук (Каневцев, 31), Азацкий, Мартыненко, Каплиенко, Люлька, Смирнов, Андриевский, Татарков, Кабаев, Ковалец, Коркишко
«Черноморец» (3-4 таймы): Кожухарь (футболист на просмотре, 91), Петько, футболист на просмотре, Норенков, Данченко, Серденюк (футболист на просмотре, 91), Мурашов, М.Попов (Хамелюк, 91), Третьяков, Мусолитин (Плохотнюк, 105), Хобленко
Источник — Sport.ua
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