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Олег Шкреба в гостях у Sport.ua

Вице-президент ФФУ расскажет о спортивном спонсорстве

  • 25.01.2017 20:15
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Метки
Sport.ua
© Sport.ua

1 февраля вице-президент ФФУ Олег Шкреба в рамках видео-конференции на Sport.ua расскажет о спортивном спонсорстве, попутно ответив на вопросы пользователей и ведущего Sport.ua. Напомним, что на протяжении 20 лет Олег Валерьевич работал генеральным директором компании «Украина Футбол Интернешнл», которая являлась коммерческим партнером ФФУ

Начало видео-конференции в 12:00.

Свои вопросы Олегу Валерьевичу можете задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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