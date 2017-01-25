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Егор Лугачев в гостях Sport.ua

Экс-полузащитник молодежной сборной Украины расскажет, как ему сейчас работается в роли барбера

  • 25.01.2017 19:14
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Footboom
© Footboom

Экс-полузащитник молодежной сборной Украины и московского «Спартака» расскажет, как ему сейчас работается в роли барбера.

1 февраля 28-летний экс-футболист молодежной сборной Украины и московского «Спартака» Егор Лугачев в рамках видео-конференции на Sport.ua расскажет, как завершил свою активную игровую карьеру и освоил профессию барбера, а также ответит на вопросы пользователей и ведущего Sport.ua. Напомним, что барбер – это мужской парикмахер, цирюльник, брадобрей.

Начало видео-конференции в 14:30.

Свои вопросы Егору можете задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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