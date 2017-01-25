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Динамо Киев — Лиферинг — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Динамо Киев» — «Лиферинг»

  • 25.01.2017 19:08
  • 789 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Динамо Киев — Лиферинг — 1:3. Видеообзор матча

В контрольном поединке «Динамо Киев» — «Лиферинг» победу одержала австрийская команда:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NEHA77
    online
      NEHA77, 25.01.2017 19:55
    0
    СУперррррррррррррррррр команда!!!!!!! Походу здохли заганял их Серега!!!! а Гадкого продали ой сори Гладкого не видно
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