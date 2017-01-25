Шальке готов к трансферу Калиджиури из Вольфсбурга

Даниэль Калиджиури из Вольфсбурга намерен подписать контракт на три с половиной года с Шальке, которые жизненно нуждались в полузащитнике после травмы Рахмана Баба.

29-летний вингер официально подпишет контракт до июня 2020 после завершения медицинского обследования.

Клуб из Гельзенкирхена планировал трансфер Калиджиури в конце сезона, но решил завершить подписание полузащитника раньше из-за травмы Баба.

"Мы подписали универсального игрока, который способен проявить себя и на левом, и на правом фланге, а также хорошо знаком с Бундеслигой", - прокомментировал трансфер тренер Шальке Кристиан Хайдель.

"После травмы Абдулы Рахмана Баба мы нуждались в другом игроке на данной позиции, поэтому мы решили ускорить подписание контракта, которое намечалось лишь на лето."

Калиджиури начал свою профессиональную карьеру во Фрайбурге. В 2013 присоединился к Вольфсбургу, в составе которого появился в более 100 матчах в различных турнирах.

"Мне уже было приятно, когда я узнал, что клуб с такими богатыми традициями заинтересовался мной", - сказал Калиджиури.

"Разговор с Кристианом Хайделем и Маркусом Вайнцирлем помогли мне принять окончательное решение. Они очень воодушевили меня перспективой присоединения к Шальке, и я хочу помочь клубу достигнуть успеха."

Источник — Goal.com

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