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Юрий БАКАЛОВ: «Команда перестраивается под новую схему»

Тренер «Стали» рассказал о первом матче в новом году

  • 25.01.2017 19:00
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

После спарринга с румынским «Тыргу-Муреш» старший тренер «Стали» Юрий Бакалов проанализировал сыгранный поединок.

- Юрий Михайлович! Во-первых, с победой в дебютной для вас игре в качестве тренера «Стали»!
- Спасибо за поздравление!

- Что вы можете сказать о первом поединке «Стали» на терецких сборах?
- Наверное, много об этом матче говорить не стоит. Первая игра – это первая. Будь она контрольной или официальной. Всегда приятно побеждать. Большому значению первому спаррингу я бы не предавал. Закончился недельный цикл игрой, а значит, главный тренер и весь тренерский штаб получили информацию о проделанной работе. Можно сказать, что что-то получилось, где-то не вышло. Это естественно, ведь команда только входит в тренировочный ритм плюс перестраивается под новую схему и тактику.

- В целом, игрой с «Тыргу-Муреш» вы остались довольны?
- Полностью довольным нельзя быть никогда. Даже когда команда побеждает, остаются некоторые нюансы. Самое главное, что тренерский штаб получил информативность, которая поможет команде двигаться дальше.

- Что вам в игре с румынским клубом понравилось и, наоборот, чему после увиденного нужно уделить повышенное внимание?
- Более конкретно игру сейчас не стоит разбирать. Мы проведем очень подробный анализ этого поединка: и по игровым моментам, и по функциональному состоянию футболистов. Тогда уже можно будет сделать какие-то выводы. После чего мы донесем до ребят нужную информацию и будем двигаться дальше. Тренерский штаб целенаправленно готовит команду к чемпионату.

Источник — ФК Сталь Каменское

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