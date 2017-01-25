Карпаты завершили первый сбор

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Після двох матчів проти «Олмалика» та «Акжайика», карпатівці отримали добру можливість перепочити – зранку «леви» провели відновлювальне тренування, більшість часу якого було присвячене грі в тенісбол.



Після улюбленої розваги футболістів, на команду чекали ще традиційні водні процедури, а також вільний час. Уже в четвер зранку «зелено-білі» вирушать до Львова, де пройде черговий етап підготовки до весняної частини чемпіонату. На початку лютого команда знову вирушить до Антальї на другі закордонні збори.



Нагадаємо, що за два тижні, окрім тренувань, карпатівці провели 4 спаринги, два з яких завершилися внічию, ще по разу «леви» перемагали та програвали.

Источник — ФК Карпаты

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