Экс-игрок луганской «Зари» Александр Караваев стал автором голевой передачи в матче Кубка Турции «Фенербахче» - «Амедспор» (3:0).
На 8-й минуте матча украинский полузащитник стамбульского клуба ассистировал Салиху Учану, который забил первый гол в матче.
Fenerbahçe'nin ilk golü @salihucan48 #FBSK @Fenerbahce pic.twitter.com/MvZ2Nj1WdQ— YUDOH ©® (@lglesiasE) 25 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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