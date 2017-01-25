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Караваев отдал голевую передачу за Фенербахче в Кубке Турции

Стамбульский клуб одержал разгромную победу в над «Амедспором»

  • 25.01.2017 18:52
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  • 2 комментария
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fenerbahce.org. Александр Караваев
© fenerbahce.org. Александр Караваев

Экс-игрок луганской «Зари» Александр Караваев стал автором голевой передачи в матче Кубка Турции «Фенербахче» - «Амедспор» (3:0).

На 8-й минуте матча украинский полузащитник стамбульского клуба ассистировал Салиху Учану, который забил первый гол в матче.

Источник — Sport.ua

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