Олег САЛЕНКО: «Кравец может заинтересовать более сильный клуб Примеры»

Бывший игрок «Валенсии» Олег Саленко прокомментировал карьеру футболистов сборной Украины в чемпионате Испании.

- Олег, вы играли в чемпионате Испании и достаточно ярко себя проявили. Почему не получается сейчас у игроков сборной Украины в Примере?

- Трудно оценивать игру тех, кто редко выходит на поле. Есть положительные моменты лишь у Кравца.

- Но «Гранаде» голы Кравца пока мало помогают - команда уверенно стоит на вылет.

- Поверьте, это не важно: нужно выходить на поле - и забивать. Считаю, у Артема есть все, чтобы развить свою карьеру (в том числе и в Испании, перейти в более сильный клуб), и продвинуться дальше. Пусть стремится. Он и лучший бомбардир, и играет постоянно - это обязательно заметят.

- Кто?

- Другой клуб Примеры. Сильнее «Гранады». Ну, смотрите: к примеру, я тоже уехал из «Динамо» (Киев) в последнюю команду Испании, «Логроньес». И за полгода мы вышли на 10-е место (Cаленко забил 7 мячей в 16 матчах. А в следующем сезоне и вовсе отличился 16-ю мячами! - прим). А после я перешел в «Валенсию», где играл вместе с бразильцем Ромарио.

Я вижу у Кравца желание проявить себя, вижу стремление, и вижу результаты. Об остальных, Зозуле и Бойко, говорить пока тяжело, потому, что мы редко видим их на поле.

- Насколько важно, играя в Ла Лиге, знание испанского языка? Некоторые специалисты говорят, что именно из-за незнания языка проблемы с попаданием в состав «Бетиса» у Романа Зозули.

- Не считаю это важным. Я полтора года играл, не зная языка. Если ты показываешь результат, и «тащишь» команду на себе, то знание языка уходит на второй план, становится не самым важным фактором. Это из разряда самооправдания своей слабой формы и слабой игры.

- А Бойко?

- Вратарям, считаю, труднее - они должны или постоянно играть, или не играть. Важно доверие. Бойко же сыграл совсем мало.

- Футбольные болельщики ждали большего и от Зозули, и от Бойко. Да и Евгений Коноплянки основным игроком «Севильи» в прошлом сезоне не стал. Не их чемпионат, или просто у нас эти футболисты были переоценены не по заслугам?

- Я уже лет 5-7 об этом говорю: все это происходит потому, что это на уровне чемпионата Украины, при сумасшедших зарплатах, они были звездами. Впрочем, да, у нас весь футбол еще тогда был переоцененным.

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