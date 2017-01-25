U-21: Александрия обыграла Кривбасс в товарищеском матче

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Сьогодні в Кривому Розі футболісти ФК «Олександрія U-21» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах. Їм протистояв місцевий ФК «Кривбас».

Єдиний гол, що вирішив долю поєдинку був забитий олександрійцями на 3-й хвилині. Потенційний новачок команди скористався помилками захисника та голкіпера «Кривбасу» і відправив м'яч воротареві за комірець. Згодом наші земляки мали кілька моментів, щоб збільшити перевагу власної команди, але м'яч не хотів залітати в сітку воріт. В цілому, сьогодні на полі було мало футболу, а те, що було на футбольному полі, більше нагадувало катання на ковзанах. Замерзле і слизьке штучне покриття не давало можливості гравцям продемонструвати свою майстерність та швидкість.

Найреальніший шанс зрівняти рахунок в матчі криворіжці мали в другому таймі, коли арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота «Олександрії». Але наш молодий і перспективний голкіпер Юрій Гаврусевич, продемонструвавши свою майстерність, парирував цей удар

ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) - ФК «Олександрія U-21» - 0:1 (0:1)



Гол: новачок (3). На 78 хвилині гравець ФК «Кривбас» не реалізував пенальті (Ю.Гаврусевич)

Источник — ФК Александрия

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