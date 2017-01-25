Георгий БУЩАН: «На сегодняшний день не готов на 100 процентов»

© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан, который на ноль отстоял первый тайм матча с «Ливерингом» (1:3), рассказал о причинах неудачного результата.

- Какие впечатления, что не удалось в матче?

- Сегодня было много индивидуальных ошибок, но это нормально на сегодняшний день. Вчера было две хороших тренировки, но на фоне усталости не удалось добыть результат. Ничего страшного, 2 первые игры выиграли. Это тренировочный сбор, так что двигаемся дальше.

- В первом тайме ты отстоял на «0», но моментов было много. У тебя все удалось?

- Многое не удалось, не очень рад своей игре. Было много моих ошибок, после которых возникали моменты у наших ворот.

- После серьезной травмы ты уже ощущаешь, что готов вернуться на прежний уровень и можешь ли конкурировать за первый номер на воротах?

- На сегодняшний день не готов на 100 процентов, нужно работать на тренировках и хорошо проявить себя в играх, чтобы получить порцию положительных эмоций.

- Физических ограничений уже нет?

- Нет, я раньше положенного срока восстановился и за месяц до конца первой части чемпионата тренировался с командой, но не был заявлен и не имел права играть.

Источник — ФК Динамо Киев

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