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Динамо Киев
1:3
Лиферинг
25.01.2017, FT

Киевское Динамо уступило Лиферингу в контрольном поединке

Команда Сергея Реброва пропустила три гола во втором тайме

  • 25.01.2017 17:51
  • 1643 просмотров
  • 19 комментария
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ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Лиферинг»
© ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Лиферинг»
Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок. На сей раз команде Сергея Реброва противостоял представитель Второй австрийской Бундеслиги - «Лиферинг». Фактически это фарм-клуб команд, спонсируемых «Ред Буллом» - австрийского «Зальцбурга» и немецкого «РБ Лейпциг». Так что команда состоит сплошь из молодых игроков: самому старшему футболисту, заявленному на матч против киевлян, израильскому форварду Мунасу Даббуру, всего 23 года. В основном же в команде собраны 17-20-летние игроки.
 
Поэтому неудивительно, что австрийская молодежь начала игру активно, сперва даже немного прижав динамовцев к воротам. Однако подопечные Реброва вскоре отодвинули игру от своих ворот и сами принялись атаковать. Отличную возможность открыть счет не использовал Жуниор Мораес — вышел один на один, однако пробил мимо ворот. А вскоре подачу Дениса Гармаша кто-то из защитников «Лиферинга» прервал рукой в своей штрафной площадке — пенальти! Одиннадцатиметровый четко реализовал капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко, пробив впритирку со штангой — вратарь хоть и угадал направление удара, но достать мяч не сумел. Затем Александр Тымчик плотно пробил в девятку — в красивом прыжке голкипер спас свою команду. Украинская команда полностью контролировала ход игры, но едва не пропустил гол перед свистком на перерыв, однако нашего вратаря подстраховал Никита Корзун, выбивший мяч из пустых ворот — первый звоночек...
 
На второй тайм Сергей Ребров выпустил полностью обновленный состав, в котором не нашлось места легионерам — на поле были 11 украинцев. А «Лиферингу» уже через пару минут после свистка главного арбитра удалось сравнять счет. Амаду Хайдара пробил из-за пределов штрафной, метров с 27-ми — и попал в угол. Артур Рудько до мяч не дотянулся... Вскоре австрийцы провели первую опаснейшую контратаку (коих за второй тайм будет несколько) — буквально сантиметров не хватило Масайе Окугаве, чтобы замкнуть фланговый прострел. Сергей Ребров, в первой половине встречи выглядевший спокойно, принялся громко подсказывать игрокам: «Почему три касания? Почему не одно?». Еще больше испортила настроению наставнику травма Богдана Михайличенко — вместо него вынужден был вернуться на поле Тымчик.
 
Шансы забить гол у киевлян были, но буквально «считанные». Сергей Сидорчук неплохо пробил с лёта — рядом со штангой. В ответ получили очередную контратаку австрийцев, завершившуюся прострелом, рикошетом — и ударом Филиппа Штурма метров с десяти в девятку. Даже после этого динамовцы могли спасти игру, но Роман Яремчук из выгодной позиции пробил в голкипера. А «Лиферинг» на последней минуте встречи организовал еще одну разящую контратаку. Снова — прострел с фланга, снова - «забытый» в середине штрафной форвард, снова — удар в касание. 1:3. Сергею Реброву и его штабу есть над чем думать. И становится понятно, почему «РБ Лейпциг» - в лидерах немецкой Бундеслиги, а «Зальцбург» - в лидерах австрийской. Резерв у «редбулловских» команд растет неплохой!


«Динамо Киев» - «Лиферинг» - 1:3

Андрей Ярмоленко, 27, с пенальти - Амаду Хайдара, 47, Филипп Штурм, 77, Лоренц Грабовак, 90

«Динамо Киев»: Георгий Бущан (Артур Рудько, '46), Андрей Ярмоленко (Евгений Хачериди, '46), Виталий Буяльский (Павел Лукьянчук, '46), Дерлис Гонсалес (Артём Громов, '46), Виторину Антунеш (Богдан Михайличенко, '46, Александр Тымчик, 63), Жуниор Мораес (Виктор Цыганков, '46), Александр Тымчик (Николай Морозюк, '46), Домагой Вида (Роман Яремчук, '46), Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '46), Денис Гармаш (Сергей Сидорчук, '46), Никита Корзун (Артем Беседин, '46)

«Лиферинг»: Лоуренс Ати, Боян Лугонья, Сандро Инголич, Эмир Карич, Лука Майсл (Юлиан Гёллес, '72), Рами Текир (Максимилиан Шустер, '56), Оливер Филип, Масайя Окугава (Роберт Мудражия, '62), Нико Горцель (Лоренц Грабовак, '56), Мунас Даббур, Амаду Хайдара (Филипп Штурм, '62).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    aka_MIK
      aka_MIK, 25.01.2017 17:59
    -10
    Это команда третьего дивизиона чемпионата Исландии?
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 25.01.2017 18:02
    -9
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 25.01.2017 18:04
    +1
    aka_MIK, 25.01.2017 17:59
    Это команда третьего дивизиона чемпионата Исландии?
    Перша ліга чемпіонату Австрії.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 25.01.2017 18:09
    -6
    Кардебалет по-киевски.Срамота , лучше бы не смотрел.
    Ссылка
    Elena Voroshuk
      Elena Voroshuk, 25.01.2017 18:11
    -6
    Клоуны
    Ссылка
    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 25.01.2017 18:12
    -3
    это и есть то новое Динамо, о котором говорил Суркис?
    Ссылка
    ivs18
    online
      ivs18, 25.01.2017 18:14
    -3
    25.01.2017 13:33 "Корзун сыграет в центре обороны Динамо в матче против Лиферинга"
    Ссылка
    superfansoccer
    online
      superfansoccer, 25.01.2017 18:15
    -7
    Надо правильно озвучивать результат. Киевское динамо не уступило.....а уверенно проиграло.
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 25.01.2017 18:15
    -7
    Бездари. Игры нет вообще. На усталось только и могут спрыгивать. Поверьте лучше с Ребровым не будет. Обидно за Нас, за болельщиков
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 25.01.2017 18:18
    -7
    М-да, тут розказували, яке Динамо супер-пупер, команда ТОП-20 за всю iсторiю ЛЧ! Забанили мене за те, що посмiв засумнiватися в "величi" Динамо. А тепер що скажете, ви, "кийки"?
    Ссылка
    hoholin
    online
      hoholin, 25.01.2017 18:19
    -7
    Ай да Динамо Когда уже руководство образумится и уберет Сережу
    Ссылка
    Василий Ковальский
    online
      Василий Ковальский, 25.01.2017 18:21
    -5
    Какая прекрасная новость , ибо ставка на не проигрыш австрийцев уверенно зашла , спасибо Динамо за это!
    Ссылка
    ivs18
    online
      ivs18, 25.01.2017 18:22
    -6
    Та какая усталость. Команда, которая постоянно играет в ЛЧ должна таких соперников обыгрывать с бодуна, на одной ноге, вдевятером и не вспотев.
    Ссылка
    and878787
    online
      and878787, 25.01.2017 18:23
    -5
    Гнати в шию всіх з динамо разом з Ребровим, і набирати з дублю і академії молодняк.
    Ссылка
    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 25.01.2017 18:24
    -2
    Володимир Ляшенко, 25.01.2017 18:18
    М-да, тут розказували, яке Динамо супер-пупер, команда ТОП-20 за всю iсторiю ЛЧ! Забанили мене за те, що посмiв засумнiватися в "величi" Динамо. А тепер що скажете, ви, "кийки"?
    ШО ТУТ ГОВОРИТ ЕТО ТРЕНИРОВОЧНИЙ СБОР ЕСЛИ ТЕ КЛОУНУ НЕ ПОНЯТНО ШО ЕТО ЗА ИГРА БИЛА
    Ссылка
    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 25.01.2017 18:26
    -1
    обсуждение такое вроде ето официальний матч бил)))
    Ссылка
    rubey
    online
      rubey, 25.01.2017 18:26
    -3
    Вот и посмотрели на перспективу молодых украинских футболеров Динамо. Пока что никакая.
    Ссылка
    hoholin
    online
      hoholin, 25.01.2017 18:29
    -1
    ФК Александрия — Газ Метан 1:0, ФК "Олександрія" - "Славія" (Болгарія) - 1:0.
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 25.01.2017 18:30
    0
    Василий Ковальский, 25.01.2017 18:21
    Какая прекрасная новость , ибо ставка на не проигрыш австрийцев уверенно зашла , спасибо Динамо за это!

    А я не побоялся победу взять , изи заход)
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