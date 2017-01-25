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Сергей МЯКУШКО: «Перешел в Ворсклу, чтобы прогрессировать»

Новичок полтавского клуба поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб

  • 25.01.2017 17:47
  • 202 просмотров
  • 1 комментария
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Сергей МЯКУШКО: «Перешел в Ворсклу, чтобы прогрессировать»

Новоиспеченный игрок «Ворсклы» Сергей Мякушко дал первое интервью пресс-службе полтавского клуба.

«Я знаком со многими ребятами и был рад их видеть. Со многими пересекался в других клубах: с Хлебасом в «Динамо», с Пердутой и Сапаем в «Оболони», также Заричнюком.

Когда команды вышли из отпуска, я все это время тренировался сам, хотелось поехать в команду и с ней начать работать.

Хочу прогрессировать и развиваться, давно не играл в Перемьер-лиге, с нетерпением жду этих матчей», - сказал Мякушко.

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 25.01.2017 17:52
    0
    Удачи тебе! Все получится так как у Реброва отсутствует чуйка на хороших игроков
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