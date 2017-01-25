Новоиспеченный игрок «Ворсклы» Сергей Мякушко дал первое интервью пресс-службе полтавского клуба.
«Я знаком со многими ребятами и был рад их видеть. Со многими пересекался в других клубах: с Хлебасом в «Динамо», с Пердутой и Сапаем в «Оболони», также Заричнюком.
Когда команды вышли из отпуска, я все это время тренировался сам, хотелось поехать в команду и с ней начать работать.
Хочу прогрессировать и развиваться, давно не играл в Перемьер-лиге, с нетерпением жду этих матчей», - сказал Мякушко.
Источник — ФК Ворскла
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