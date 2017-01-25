Владислав ВАЩУК: «Дураки в спорте надолго не задерживаются»

© Sport.ua. Владислав Ващук

Экс-игрок «Динамо» Владислав Ващук рассказал о своей подготовке к играм против известных форвардов, противостоявших киевскому клубу.

«Анализировать и еще раз анализировать.

Глядя на то, что делает на поле Джордж Веа – темнокожий нападающий из «ПСЖ», я впервые почуствовал себя беспомощным. Техничный, быстрый, длинноногий, абсолютно непредсказуемый – мяч буквально прилипал к его ногам. Движения были настолько необычными, техника непривычной, что я просто не понимал, как строить тактику защиты. Задача была не из легких. Я не мог предсказать его, не чувствовал.



1994. Лига Чемпионов. Мне – девятнадцать. И я готовлюсь к матчу «Динамо» – «ПСЖ». Смотрю видео с играми будущего соперника. Тренер – Сабо, к нему особо не подойдешь с вопросами что да как. Достаю тетрадку и делаю первые записи: «Веа – правоногий, техничный, непредсказуемый, неизвестно что сделает в следующий момент».

Удивительно, но глядя сейчас на те свои корявые записи, я понимаю, что делал одну из самых важных вещей не только в футболе, но и в бизнесе. Я анализировал. Изучал.

Оба матча с «ПСЖ» мы проиграли. Но Луис Фернандес, тренер французов, в интервью французской прессе сказал, что я хоть и молодой, но очень перспективный игрок. Что не по годам развит, и хорошо себя показал на той позиции, где обычно играют футболисты постарше. Действительно, на позиции либеро обычно попадают лет после двадцати пяти – тридцати. В девятнадцать на такую позицию игроков ставят редко – тут нужен опыт, мозги, чутье. Помню, как гордилась мама, вырезая тогда заметки в газетах. Еще бы – французы про любимого сына написали! Если бы она тогда знала – сколько еще их будет, таких вырезок.Вот именно с тех пор и появилась привычка записывать свои наблюдения.

Почему-то принято считать, что футболисты – это все тупые малограмотные люди, в футбол играют исключительно ногами, мозги им ни к чему. И забывают одну простую истину. Дураков спорт не терпит. Они в нем надолго не задерживаются.

Понимание этого было привито уже в детской школе, и спасибо огромное моим первым тренерам – Сергиенко Анатолию Петровичу (СКА «Киев») и Крощенко Анатолию Николаевичу («Динамо») за то, что смогли вложить в мою голову важность и необходимость умения изучать и анализировать противника. За то, что заставляли думать, мыслить, принимать решения. За то, что научили меня тому, что исход поединка не решается одним физическим превосходством.

В девяностых, конечно же, не было тех возможностей, как сейчас. Не было интернета, а видео-нарезки, просматриваемые перед игрой, обычно были не очень информативными. Поэтому оставалось одно – выходить на поле и заниматься быстрым анализом во время игры. Это, кстати, было и неплохо, потому что каждая игра имела свои дополнительные особенности – погодные условия, психологическое состояние команды и т.д.

Конечно же, меня как защитника, интересовали те игроки, которые потенциально могли нам забить – нападающие, полузащитники. Всегда интересно было понять стиль их игры, понять где основная угроза. Опекой нападающих я занимался крайне редко, в основном – выполнял фунции «чистильщика». Того, кто «подчищает» огрехи и ошибки партнеров.

На этой позиции не так важны скорость и выносливость, как умение правильно и быстро оценить обстановку, видеть поле, чувствовать противника. Необходимо быть на месте событий за доли секунды до того, как все начнет происходить.

В идеале, конечно же, мяч до последнего защитника должен доходить, образно говоря, «в крови» – команда должна биться за мяч до последнего. Какой бы ни был хороший последний защитник, один он не выдаст нужного результата. Работать должна вся команда.



Почитал старые записи с предварительной короткой характеристикой моих противников, улыбнулся. Вот некоторые из них. Кстати, последующие игры чаще подтверждали мои выводы, чем опровергали.

Янкер («Бавария») – твердолобый «броненосец», задача – «проломить» оборону. Вижу цель, не вижу препятствий.

Дель Пьеро («Ювентус») – наглый, хитрый, дерзкий. Грязный игрок, делает гадости исподтишка (вот все подтвердилось, Саню Шовковского двинул втихаря локтем в живот. Арбитр не увидел, а жаль).

Фигу («Барселона») – техничный, работяга, делает очень большой объем работы.

Ривалдо («Барселона») – левоногий, техничный, но предсказуемый. Ничего особенного. Быстрый.

Эффенберг («Боруссия», «Бавария») – нестандартно мыслящий, очень интересный, быть начеку, читать. Вспыльчивый.

Руни («Эвертон») – бычок, техника жестковата, пытается давить корпусом, английская школа. Тяжелый, быть готовым к тому, что захочет толкаться, не входить в контакт.

Рауль («Реал») – играет всегда в чужой площадке, ждет ошибку. Хитрый лис. Провокатор. Может в одиночку решить исход встречи.

Марио Баслер ( «Бавария») – стандартный, классический игрок высокого уровня. Следить за стандартами.

Бергкамп («Арсенал») – хитрый. На вид не быстрый, но может взорваться.

Коллер («Андерлехт») – высокий, любит цепляться за ноги, падать в штрафной. Хитрый, быть начеку. Тяжелый.

Это только часть из тех записей, что я нашел в той старой тетрадке. В ней практически нет имен футболистов украинского чемпионата, ну разве что игроки «Шахтера».

Кстати, смешная история как-то вышла с Брандао. Проанализировав, я понял, что Брандао – ярко выраженный левоногий. И в одной из игр с «Шахтером», когда Брандао вышел практически на линию штрафной – просто стал ему под левую ногу. И показал – мол, бей, чего ты. Тот дернулся правой ногой раз, дернулся два, развернулся – и отдал пас назад. Казалось бы – ну бей правой, позиция выгодная, ан нет. Правая – нерабочая. Так что очень полезно изучать противника перед игрой.

Единственное, чего ты никогда в жизни не можешь спрогнозировать – это того, что тебя будут сознательно калечить. Наплевав на все правила игры. Такое тоже случалось в моей карьере, и не только моей», - написал Ващук на своей странице в социальной сети Facebook.

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