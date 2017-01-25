Фонсека взял 28 футболистов на второй зимний сбор

Утром 25 января донецкая команда взяла курс на Португалию, где в ближайшие несколько недель будет готовиться к весенней части сезона. Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека включил в список 28 футболистов:
Вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов.
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Исмаили, Василий Кобин, Марсио Азеведо.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков, Тайсон, Марлос, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Бернард.
Нападающие: Андрей Борячук, Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук.
Напомним, в Португалии «Шахтер» примет участие в международном турнире Atlantic Cup.
Источник — ФК Шахтер
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