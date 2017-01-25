Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вы увидите старого Артема»

© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Форвард «Тосно» Артем Милевский планирует помочь команде повыситься в классе, а также обещает болельщикам показать свои лучшие качества.

- Мы работаем над этим, с ребятами разговариваем, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак» в следующем году.

- Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?

- Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема.

Источник — ТК Футбол

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