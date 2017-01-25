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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вы увидите старого Артема»

Нападающий «Тосно» продолжает набирать форму на сборах в Турции

  • 25.01.2017 16:09
  • 894 просмотров
  • 4 комментария
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Форвард «Тосно» Артем Милевский планирует помочь команде повыситься в классе, а также обещает болельщикам показать свои лучшие качества.

- Мы работаем над этим, с ребятами разговариваем, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак» в следующем году.

- Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?
- Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 25.01.2017 16:15
    0
    Очень старого...
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    darvey77
      darvey77, 25.01.2017 16:18
    -2
    а он на машине туда приехал?
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    Петро Колхозян
      Петро Колхозян, 25.01.2017 16:24
    -3
    Так нам достаточно что мы уже увидели старого Алиева бомжа и алкоголика а 2 алкоголика это будет уже слишком вы явно не тот спорт выбрали в детстве чтобы позориться на всю страну теперь.
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    Crassus
    online
      Crassus, 25.01.2017 16:59
    0
    Артем Милевский:
    - Я стар.
    - Я очень стар.
    - Я SUPER STAR !!!
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