Верес подписал Ярему Кавацива

© veres.club. Ярема Кавацив

30-річний захисник Ярема Каваців поповнив лави Народного Клубу «Верес». Попереднім клубом футболіста була «Зірка» з Кропивницького, за яку уродженець Львівщини провів 15 матчів.

Таким чином, Каваців вже третій новачок «Вереса» під час нинішнього міжсезоння. До того склад рівнян поповнили захисник В’ячеслав Лухтанов та півзахисник Валерій Лебедь.

Нагадаємо, перший навчально-тренувальний збір «Верес» проводить у селищі Східниця, що на Львівщині. Крім гравців команди участь у зборі бере також чимало потенційних новачків, у тому числі на перегляді два футболісти з Італії та один з Гани.

Немає у таборі Народного Клубу півзахисника Михайла Сергійчука та захисника Євгена Непляха. Хоча контракт з цими гравцями ще не розірвано.

Источник — ФК Верес

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