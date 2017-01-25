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Карпаты отказались от трансфера Мамаду Ваге

Французский защитник не подошел львовской команде

  • 25.01.2017 15:45
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

«Карпаты» не будут подписывать трудовое соглашение с французским футболистом Мамаду Ваге, который находился на сборах с львовской командой.

Сейчас не просмотре у «Карпат» остается левый защитник белорусского клуба «Крумкачы» украинец Михаил Калугин, а также бывший полузащитник «Ворсклы» Алексей Дитятьев, с которым еще не подписан контракт.

Источник — ТК Футбол

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