Карпаты отказались от трансфера Мамаду Ваге

«Карпаты» не будут подписывать трудовое соглашение с французским футболистом Мамаду Ваге, который находился на сборах с львовской командой.
Сейчас не просмотре у «Карпат» остается левый защитник белорусского клуба «Крумкачы» украинец Михаил Калугин, а также бывший полузащитник «Ворсклы» Алексей Дитятьев, с которым еще не подписан контракт.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.