Андрей ВОРОБЕЙ: «Бланко-Лещуку нужно дать хотя бы полгода»

© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал трансфер Густаво Бланко-Лещука в донецкий клуб.

«Команда Фонсеки сейчас, конечно, нуждается в нападающих. При всем уважении к Феррейре, который забивает, но такому клубу нужен серьезный форвард. Поэтому конкуренция со стороны Бланко-Лещука просто необходима. Другое дело, как он себя проявит в этом клубе. Думаю, что нужно дать ему хотя бы полгода, чтобы посмотреть, как он адаптируется в «Шахтере». Это уже тренеру решать, на кого он будет делать ставку. Но я бы доверял больше нашим воспитанникам. Я бы дал шанс Будковскому. В прошлом году и Борячук показал, что он уже готов к первой команде. Поэтому, нужно немножко доверия и, я думаю, игрок выстрелит», - сказал Воробей.

Источник — Xsport

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