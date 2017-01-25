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В Палермо ждут факс от Динамо по Хильемарку

Итальянский клуб ожидает ответа от «Динамо» по трансферу своего футболиста

  • 25.01.2017 14:57
  • 530 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Палермо
© ФК Палермо
Итальянский «Палермо» все еще надеется продать в киевское «Динамо» полузащитника Оскара Хильемарка, которого СМИ сватают в украинский клуб на протяжении последних недель.
 
Об этом сообщил спортивный директор «Палермо» Никола Салерно: «По Хильемарку есть несколько предложений, однако мы ожидаем факс от киевского «Динамо» на предмет трансфера футболиста. Это самый реальный претендент на шведа».
 
Напомним, ранее мы сообщали о возможности Хильемарка перебраться в «Динамо».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    and878787
    online
      and878787, 25.01.2017 15:28
    0
    Що не мають кому його впарити?
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