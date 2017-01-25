В Палермо ждут факс от Динамо по Хильемарку

© ФК Палермо

Итальянский «Палермо» все еще надеется продать в киевское «Динамо» полузащитника Оскара Хильемарка, которого СМИ сватают в украинский клуб на протяжении последних недель.

Об этом сообщил спортивный директор «Палермо» Никола Салерно: «По Хильемарку есть несколько предложений, однако мы ожидаем факс от киевского «Динамо» на предмет трансфера футболиста. Это самый реальный претендент на шведа».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.