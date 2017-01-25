Пепе продолжит карьеру в Китае с зарплатой в €15 миллионов

Защитник «Реала» Пепе подпишет контракт с китайский клубом «Хэбэй Чайна Форчун».
По информации испанских СМИ, 33-летний португалец отработает контракт в мадридском клубе (соглашение заканчивается летом 2017) и перейдет на правах свободного агента в клуб, который тренирует Мануэль Пеллегрини.
Сообщается, что «Хэбэй Чайна Форчун» предложил Пепе зарплату в размере15 миллионов евро в год.
Напомним, Пепе собирался продлить контракт с «Реалом».
Источник — Marca
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