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Китайские инвесторы купили ПФК Сумы

Новые владельцы поставили задачу команде — выход в Высшую лигу

  • 25.01.2017 14:45
  • 1743 просмотров
  • 5 комментария
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0542.ua
© 0542.ua

Китайская инвестиционная группа стала владельцем ПФК «Сумы», который выступает в Первой лиге.

Курировать проект будет Иван Боршош, тренировать игроков — Владимир Лютый.

«Мы сделаем все, чтобы «Сумы» заняли в общем рейтинге место не ниже 6-го. Главная цель – Высшая Лига», — с оптимизмом заявили новые владельцы.

После 20-ти туров «Сумы» занимают 16 место из 18 команд в турнирной таблице Первой лиги.

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Комментарии
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 25.01.2017 14:56
    +3
    Даже не знаю. Может как перевалочная база будет использоваться. Как еще китайцам наш чемп может быть интересен?
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 25.01.2017 15:18
    0
    а Николаев?! никто не хочет?((
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    kosak-bandera
    online
    kosak-bandera, 25.01.2017 15:21
    +1
    Чим їм потрібен клуб у сумах!?, - дуже просто, будуть піднімати футбол у сумах, буде футболйна академія в яку будуть зїжатися всі як було свого часу на перегляд в Динамо, Шахту, Карпати, Дніпро і Металіст. Потім будуть інвестуватися гроші в інфраструктуру, хоча стадіон хороший і красивий там у сумах уже стоїть з підігрівом і простоює, Китайці його і візьмуть і тому там викупили команду, це стратегічно. Потім вирісші таланти футболісти будуть або зразу шоб заробляти бабло переходити в Китайську лігу, або вони будуть продаватись в європу за хороші гроші, як кажуть що кому -> Футбольна карєра чи китайські гроші...

    А виграють від цйого всі: Діти, спортивні тренери, місто(футбольні люди), збірна україни!

    П.С. жаль що вони не взялись за моє рідне місто Івано-Франківськ, там також є стадіон команда , іфраструктура і спортивні футбольні хлопці!
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    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 25.01.2017 15:27
    0
    Анжи2?
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    Webracer
    online
      Webracer, 25.01.2017 15:28
    0
    Закордонні інвестиції — це дуже добре! Нехай розвивають.
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