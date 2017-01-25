Китайские инвесторы купили ПФК Сумы

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Китайская инвестиционная группа стала владельцем ПФК «Сумы», который выступает в Первой лиге.

Курировать проект будет Иван Боршош, тренировать игроков — Владимир Лютый.

«Мы сделаем все, чтобы «Сумы» заняли в общем рейтинге место не ниже 6-го. Главная цель – Высшая Лига», — с оптимизмом заявили новые владельцы.

После 20-ти туров «Сумы» занимают 16 место из 18 команд в турнирной таблице Первой лиги.

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