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Украинские арбитры провели первую тренировку в 2017 году

Перед стартом второй части сезона украинские арбитры начали набирать форму

  • 25.01.2017 14:36
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Украинские арбитры провели первую тренировку в 2017 году
24 січня у легкоатлетичному манежі ШВСМ у Києві відбулося тестування з фізичної підготовки арбітрів та асистентів арбітра професіональних змагань.
 
Українські рефері, які повернулися до своїх обов’язків після зимової відпустки, складали тест ФІФА з фізичної підготовки. Фізичні навантаження були традиційними: тест на прискорення (шість прискорень по 40 метрів) та інтервальний тест (40 відрізків по 75 метрів та 25 метрів відпочинку).
 
Усього у тесті ФІФА, який є індикатором поточного рівня вітчизняних рефері, взяли участь 87 арбітрів та 131 асистент усіх професіональних категорій. Серед них було також 13 арбітрів та асистентів-жінок.
 
За присутніми у тестуванні офіційними особами матчу спостерігав нещодавно призначений на посаду керівника Комітету арбітрів ФІФА Куратор системи арбітражу в професіональному футболі України П’єрлуджі Колліна.
 
«Я дуже задоволений результатами тестів з фізичної підготовки ФІФА. На підтвердження рівня, що було досягнуто українськими арбітрами та асистентами, жоден з 218 учасників тесту ФІФА не провалив його. У сучасному футболі фізична складова є дуже важливою, і арбітри повинні перебувати в найкращих фізичних кондиціях для того, щоб завжди займати найкращу позицію та не втрачати тонусу внаслідок втоми», - прокоментував підсумки тренувальної сесії Колліна.
 
Зазначимо, що наступною стадією підготовки арбітрів до другої частини чемпіонату України у сезоні 2016/2017 стане вояж рефері Прем’єр-ліги до турецької Анталії, де з 12 по 19 лютого проходитиме тижневий тренувальний збір.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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