© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Киевское «Динамо» проводит свой очередной товарищеский матч на сборах в Испании. На этот раз соперником команды Сергея Реброва станет австрийский «Лиферинг». Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.





Стартовый состав киевлян:

Источник — Sport.ua

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