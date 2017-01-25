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Динамо Киев - Лиферинг. LIVE

Прямая трансляция товарищеского поединка с участием команды Сергея Реброва

  • 25.01.2017 14:06
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Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Киевское «Динамо» проводит свой очередной товарищеский матч на сборах в Испании. На этот раз соперником команды Сергея Реброва станет австрийский «Лиферинг». Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав киевлян:

Источник — Sport.ua

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