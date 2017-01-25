Киевское «Динамо» проводит свой очередной товарищеский матч на сборах в Испании. На этот раз соперником команды Сергея Реброва станет австрийский «Лиферинг». Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав киевлян:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.